Euro
8.58
Dolar
7.31
BIST 100
1,114.87
Altın
1,919.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik, Nuri Aydın   | 12.08.2020
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü

Buenos Aires/Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1274 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19)kaynaklı ölü sayısı 103 bin 26'ya, vaka sayısı da 52 bin 160 artarak 3 milyon 109 bin 630'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 243 bin 124 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 834 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 bin 91'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 640 bin 21 kişi iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için Moderna ile anlaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı
ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti

ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için Moderna ile anlaştı

Almanya İspanya’da 2 bölgeyi daha Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar