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Dünya

Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Yeni tip koronavirüsün tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.03.2020
Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Ankara

Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC), 3 Bangladeş vatandaşında Kovid-19 virüsüne rastlandığını belirtti.

IEDRC Direktörü Dr. Meerjady Sabrina Flora, yaptığı açıklamada, virüs görülen kişilerin tedavi altına alındığını, onlarla temasta bulunan 3 kişinin de ayrıca karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü belirten Flora, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlarla temas kurduktan sonra hastalığa yakalandığını ifade etti.

Flora, ülkede ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğünü, güvenlik nedeniyle Kovid-19 tespit edilen kişilerin kimlik ve adreslerinin açıklanmadığını vurguladı.

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