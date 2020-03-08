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Dünya

Midilli'deki sığınmacı okulu yangında zarar gördü

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, İsviçreli bir sivil toplum kuruluşunca kurulan ve sığınmacı çocuklara dil eğitimi verilen ''One Happy Family'' isimli merkezin bir bölümü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ayhan Mehmet   | 08.03.2020
Midilli'deki sığınmacı okulu yangında zarar gördü Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Midilli

Midilli'de sığınmacıların okulunda yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün gece, bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından kurulan ve sığınmacı çocuklara dil eğitimi verilen bir okulda yangın çıktı. Okulun bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )


Aşırı sağcı grupların, gazetecilere ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına yönelik şiddetine sahne olan Yunanistan'daki Midilli Adası'nda İsviçreli bir sivil toplum kuruluşunca kurulan, sığınmacı çocuklara dil eğitimi verilen ''One Happy Family'' merkezinde dün gece yangın çıktı. Yangında merkezin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

"Barış okulu" olarak da adlandırılan merkezdeki yangında kimse yaralanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Merkezde İngilizce, Fransızca ve Yunanca dersleri veren Kongolu İsrail, AA muhabirine, merkezin sığınmacı çocuklar için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

İsrail, ''Çocuklar buraya İngilizce, Fransızca ve Yunanca öğrenmek için geliyordu. Biz de öğretmek için elimizden geleni yapıyorduk. Bundan sonra da tüm gücümüzle çalışarak, burayı eski haline getireceğiz ve yeniden çocukların mutlu olmasını sağlayacağız.'' ifadesini kullandı.

Midilli'deki sığınmacı okulu yangında zarar gördü

Kayıt merkezinde de yangın çıkmıştı

Bir hafta önce de çoğu sığınmacının Midilli Adası'nda ilk ayak bastığı yer olan Skala Skimanea'da bulunan kayıt merkezinde yangın çıkmıştı.

Yangın, uzun zamandan beri kullanılmayan kayıt merkezinin Ada'ya çok sayıda sığınmacının gelmesiyle Belediye Başkanı tarafından bir günlüğüne açılması kararının ardından meydana gelmişti.

Aşırı sağcılar, gazetecilere de saldırmıştı

Ada'ya daha fazla sığınmacının gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, Skala Sikaminea'ya ulaşan sığınmacıları taşıyan otobüsleri engellemek için zaman zaman kampa giden yollarda barikat kuruyor.

''Şüpheli'' gördükleri bazı araçları durdurup kimlik kontrolü yapan aşırı sağcılar, gazeteci ve STK çalışanlarına şiddet uyguluyor.

Yaklaşık bir hafta önce bu gruplar, Ada'da karaya çıkmaya çalışan sığınmacıları engellemiş, kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

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