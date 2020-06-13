Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Bangladeş’te ibadethanelere yeniden Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Bangladeş hükümeti, Kovid-19 vaka ve ölümlerinin artması nedeniyle daha önce ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait ibadethanelerde kaldırılan kısıtlamaların yeniden etkin hale getirildiğini duyurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.06.2020
Bangladeş’te ibadethanelere yeniden Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bangladeş hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin artması nedeniyle daha önce ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait ibadethanelerde kaldırılan kısıtlamaların yeniden etkin hale getirildiğini duyurdu.

Bangladeş Diyanet İşleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "kırmızı alan" olarak tanımlanan bölgelerde ibadethanelere sınırlı sayıda kişinin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kırmızı bölgelerde yaşayan Müslüman halktan ibadetlerini evde eda etmesi talep edilirken cuma namazları için sadece 10, onun dışındaki vakitlerde ise camilerde aralarında imam, müezzin ve 2 cami yetkilisinin bulunduğu sadece 5 kişiye müsaade edileceği kaydedildi.

Kırmızı bölgelerde yaşayan diğer din mensuplarının da kısıtlamalara ilişkin yönergeleri takip etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, bu kişilere kendi mabetlerinde ibadet etmekten uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, kuralları ihlal edenlere yönelik yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Bangladeş'te başkent Dakka'da 60 ve üzeri, ülkenin diğer bölgelerinde ise 10 ve üzeri Kovid-19 hastasının yaşadığı her yüz bin kişilik nüfusun bulunduğu yerleşimler kırmızı alan olarak tanımlandı.

Ülkede 6 Nisan'da ibadethanelere yönelik getirilen Kovid-19 kısıtlaması 7 Mayıs'ta kaldırılmıştı.

Bangladeş’te Kovid-19 vaka sayısı 84 bin 379’a yükselmiş, salgın dolayısıyla 1139 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bangladeş’te ibadethanelere yeniden Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi
Irak’ta bir günde en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşandı
Pekin’de Kovid-19 nedeniyle bir pazarın kapatılması sonrası 46 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 150 bin 87'ye yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bangladeş’te ibadethanelere yeniden Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gaziantep FK'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gaziantep FK'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
İsrail'de Başbakanlık konutunda görevli 3 koruma Kovid-19'a yakalandı

İsrail'de Başbakanlık konutunda görevli 3 koruma Kovid-19'a yakalandı