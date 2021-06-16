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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 292'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 329 artarak 600 bin 292'ye çıktı.

Mücahit Oktay   | 16.06.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 292'ye yükseldi

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 11 bin 640 artışla 33 milyon 486 bin 992'ye yükseldi.

Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı ise 329 artarak 600 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 804 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 979 binden fazla vakayla Texas, 2 milyon 344 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 208 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 574 ve Texas'ta 51 bin 967 olarak kayıtlara geçti.

145 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 174 milyondan fazla kişiye ilk doz, 145 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 633 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 533 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 490 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 379 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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