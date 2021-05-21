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Dünya

Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları karantinaya aldı

Bangladeş, ülkenin güneyinde Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle beş kampı karantina altına aldı.

Emre Aytekin   | 21.05.2021
Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları karantinaya aldı

Ankara

Al Jazeera'daki habere göre, Bangladeş Mülteci Yardım ve Yurtlarına İade Komisyonu Başkanı Şah Rezvan Hayat, karantinanın 27 Mayıs'a dek süreceğini bildirdi.

Bu kapsamda kamplara giriş çıkışlar yasaklanırken kampların içinde sosyal temasın azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Yerel sağlık koordinatörü Toha Bhuiyan, önceki gün test yapılan 247 mülteciden 45'inde Kovid-19'a rastlandığı, dün de aynı sayıda vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Enfeksiyon oranının yüksek olması, yetkilileri endişeye sevk ediyor.

Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı 34 kampta bugüne dek 863 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

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