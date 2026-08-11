28 ildeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 69 şüpheli tutuklandı

"Uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine" yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 96 şüpheliden 69'u tutuklandı.
Hüseyin Cem Dağıstanlı
11 Ağustos 2026•Güncelleme: 11 Ağustos 2026
ANKARA
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimi" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.