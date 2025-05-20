Balkanlar'ın en genç ülkelerinden Karadağ, 19 yaşında
Balkanlar'ın en genç ülkelerinden Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasının üzerinden 19 yıl geçti.
Podgoritsa
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarda parçalanması sonrası, önce Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, ardından Sırbistan-Karadağ olarak bir süre Sırbistan ile "tek çatı" altında devlet olan Karadağ, 21 Mayıs 2006'daki tarihi referandumla bağımsızlığına kavuştu.
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Kotor, Budva, Bar ve Ulcinj gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentlerin yer aldığı Karadağ'da 2011'de yapılan nüfus sayımı, defalarca ertelenmesinin ardından 2023 sonunda yeniden yapıldı.
Ülkedeki nüfusun yanı sıra etnik grupların ve konuşulan dillerin tespit edilmeye çalışılması amacıyla yapılan sayımda nüfusunun 623 bini geçtiği açıklandı.
Karadağ İstatistik Kurumunun (MONSTAT) 15 Ekim 2024'te açıkladığı sonuçlara göre, ülke nüfusunun yüzde 71,1'ini Ortodokslar, yüzde 19,99'unu Müslümanlar, yüzde 3,27'sini ise Katolikler oluşturuyor.
Karadağ'da yaşayanların yüzde 41,12'si kendisini Karadağlı olarak tanımlarken yüzde 32,93'ü Sırp, yüzde 9,45'i Boşnak, yüzde 4,97'si Arnavut, yüzde 2,06'sı Rus şeklinde ifade etti. Karadağ nüfusunun yüzde 49,2'sinin erkek, yüzde 50,8'inin kadın olduğu kaydedildi.
Ülkede yaş ortalaması 39 olarak ifade edilirken nüfusun yüzde 34,52'sinin Karadağca, yüzde 43,18'inin Sırpça konuştuğu belirtildi.
Ülkenin bağımsızlığının üzerinden geçen 19 yılda özellikle Avrupa-Atlantik kurumlarına üyelik sürecinde önemli başarılara imza atan Balkan ülkesi Karadağ'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda katılım müzakerelerinin sonuna yaklaştığı ifade ediliyor.
Karadağ'da 21 Mayıs "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanıyor
Karadağ Meclisi, 2006'da AB'nin de tavsiyesi üzerine önce Referandum Kanunu'nu kabul etti ve sonrasında halka "Karadağ Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki tarafsızlığa sahip bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımın yüzde 86,5 olduğu referandumda halkın yüzde 55,5'i bağımsızlıktan, yüzde 44,5'i ise Sırbistan-Karadağ'ın devamından yana oy kullandı.
Referandumun ardından Karadağ bir ülke haline geldi ve 21 Mayıs, "Bağımsızlık Günü" olarak ilan edildi.
Karadağ'da Ortodoksların yanı sıra Müslümanlar ve Katolikler, etnik olarak da en fazla Karadağlı ve Sırp bulunuyor. Bunları Boşnak, Arnavut, Roman ve Hırvatlar ile diğer küçük etnik gruplar izliyor.
Başkenti Podgoritsa, resmi dili Karadağca olan ülkenin Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Başbakanı Milojko Spajic.
Karadağ, NATO'nun 29. üye ülkesi oldu
Karadağ'da kurulan hükümetler, içerideki muhalif kesime rağmen AB ve NATO yanlısı politika izledi. AB'ye resmi üyelik başvurusunu 15 Aralık 2008'de yapan Karadağ, 17 Aralık 2010'da "aday ülke" statüsü aldı.
Katılım müzakerelerine 29 Haziran 2012'de başlayan Karadağ, bugüne kadar 33 fasıl açtı, bu fasıllardan 3'ü geçici olarak kapatıldı. Karadağ'ın, adaylık statüsünde bulunan ve AB üyeliğine en yakın ülke olduğu ifade ediliyor.
Bağımsız olduktan sonra NATO ile ilk resmi belgeyi (Barış İçin Ortaklık Çerçeve Belgesi) 14 Aralık 2006'da imzalayan Karadağ, 2007'de Brüksel'de NATO Temsilciliği açtı. NATO zirvelerine ilk kez 2008'de katılan Karadağ, aynı yıl NATO'nun barış misyonlarına asker göndermeye de başladı.
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, başarılı geçen müzakerelerin ardından 2 Aralık 2015'te Karadağ'a üyelik daveti gönderilmesi kararı aldı. NATO üyeleri katılım protokolü 19 Mayıs 2016'da imzalanırken, protokolün üye ülke parlamentolarında onaylanmasının ardından Karadağ, 5 Haziran 2017'de NATO'nun 29. üyesi oldu.
Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk ile sınır komşusu olan Karadağ, Adriyatik kıyılarındaki limanlarıyla kruvaziyer turizminin bölgedeki merkezlerinden biri konumunda.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.