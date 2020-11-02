Euro
9.82
Dolar
8.43
BIST 100
1,132.04
Altın
1,889.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi bloklarında kontrollü yıkım işlemi Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları Rıza Bey Apartmanı 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'ın mesajı
logo
Dünya

Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinliler, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nu 103. yılında protesto etti.

Ekrem Biçeroğlu,Mehmet Nuri Uçar   | 02.11.2020
Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla Ramallah'ta gerçekleştirilen gösteride Balfour Deklarasyonu'na tepki olarak dövizler ile Filistin bayrakları taşındı. 

Göstericiler, İngiltere'nin, Filistin halkının hakları konusunda yaptığı tarihi hata nedeniyle özür dilemesi ve Filistin devletini tanımasını talep etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'ye 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısı yaparken, bu adımın Balfour Deklarasyonu nedeniyle Filistin halkının ödediği bedellere bir tazminat olarak atılması gerektiğini dile getirmişti.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi

Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi

İsrail’den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

Filistin'de işgalin yolunu açan Balfour Deklarasyonu 103 yaşında

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
Balfour Deklarasyonu’nun 103. yılında Filistinlilerin gözü ABD seçimlerine çevrilmiş durumda

Balfour Deklarasyonu’nun 103. yılında Filistinlilerin gözü ABD seçimlerine çevrilmiş durumda
Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında

Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında