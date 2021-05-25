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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 254'e yükseldi

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi.

Muhammed Semiz   | 25.05.2021
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 254'e yükseldi Fotoğraf:Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

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