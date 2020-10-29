Euro
9.66
Dolar
8.27
BIST 100
1,126.99
Altın
1,870.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Azerin ve Kıraç Konseri düzenleniyor.
logo
Dünya

Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Ruslan Rehimov   | 29.10.2020
Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı Fotoğraf: Resul Rehimov / AA

Baki

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi'nden Türk müzikleri de seslendirildi. 

Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izledi.

Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" olarak sevincini de kederini de paylaşan iki ülke olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığını, Azerbaycan'ın da bu sevince ortak olduğunu belirten Özoral, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, ortaklık ve dostluk bu günlerde son derece önemli ve güzel günlerden geçiyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta Türkiye her türlü desteği sonuna kadar vereceğini açıkladı. Bu bizim kardeşliğimizin bir gereği." diye konuştu.






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarında rekor artış
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 45 milyonu geçti
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısında rekor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 319 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü

Bakü'nün ünlü yapılarına Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 319 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Ermenistan'ın sivillere saldırıları Cenevre'de protesto edildi

Ermenistan'ın sivillere saldırıları Cenevre'de protesto edildi
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak
Putin: Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubundaki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor

Putin: Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubundaki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor