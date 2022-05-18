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Dünya

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.

Betül Yürük   | 18.05.2022
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

Birleşmiş Milletler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve ABD ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşru endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık, iki meslektaşımla da Berlin'de konuştum. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı."


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