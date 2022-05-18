Dolar
15.95
Euro
16.70
Altın
1,818.57
ETH/USDT
1,981.70
BTC/USDT
29,338.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildiği bildirildi.

Ali Makram Ghareeb   | 18.05.2022
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Kerkük

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak Federal Polis Gücü tarafından kentin güneyindeki Aderban bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın imha edildiği belirtilen açıklamada, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca operasyonun devam ettiği kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı çok sayıda silahın da bulunduğu dile getirildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı

Benzer haberler

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Kerkük'teki köy kütüphanesinde Türkçe kitaplar gençlerle buluşuyor