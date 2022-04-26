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Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Ekvador'da genç diplomatlarla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvador'da genç diplomatlara hitap etti.

Muhammed Emin Canik   | 26.04.2022
Bakan Çavuşoğlu, Ekvador'da genç diplomatlarla buluştu

Ecuador

Latin Amerika turu kapsamında Uruguay ve Brezilya'nın ardından Ekvador'a giden Çavuşoğlu, başkent Quito'da, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde genç diplomatlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde, girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık." ifadesini kullandı.

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