Bakan Çavuşoğlu, Ekvador'da genç diplomatlarla buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ekvador'da genç diplomatlara hitap etti.
Ecuador
Latin Amerika turu kapsamında Uruguay ve Brezilya'nın ardından Ekvador'a giden Çavuşoğlu, başkent Quito'da, Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde genç diplomatlarla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekvador Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde, girişimci ve insani dış politikamızı genç diplomatlara anlattık, sorularını yanıtladık." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.