Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.02
Dolar
5.30
BIST 100
104,330.10
Altın
1,327.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca konuşuyor
logo
Dünya

Bakan Çavuşoğlu ACANU fotoğraf sergisini gezdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA foto muhabirlerinin çalışmalarının da yer aldığı BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Bayram Altuğ  | 25.02.2019
Bakan Çavuşoğlu ACANU fotoğraf sergisini gezdi

Cenevre

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) fotoğraf sergisini ziyaret etti.

İsviçre'nin Cenevre kentine resmi ziyarette bulunan Bakan Çavuşoğlu, 70'inci yılını kutlayan ACANU'nun BM Cenevre Ofisinde açılan sergisinde yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, AA foto muhabirlerinin BM Cenevre Ofisinde düzenlenen toplantı, barış görüşmeleri ve diğer etkinliklerde çektiği karelerin yanı sıra kendisinin de bulunduğu fotoğrafları inceledi.

28 Şubat'a kadar sürecek sergide, geçmişten bugüne BM Cenevre Ofisi ve diğer uluslararası organizasyonların toplantılarından kesitler sergileniyor.

Sergide ayrıca, BM Cenevre Ofisinde çalışan gazetecilerin son 70 yılda kullandığı ekipmanlar da ilgi çekti.

BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğinin olduğu sergiye, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da katkı sağladı.

Çavuşoğlu'nun ziyaretine Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Uyanık da eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de değişim mümkün mü?
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan

Benzer haberler

'Ülkenin parçalanmasını isteyenler kirli ittifakın içinde'

'Ülkenin parçalanmasını isteyenler kirli ittifakın içinde'

'Tanzim satış yerleri çiftçinin ve tüketicinin hakkını koruyacak'

'Pakistan Keşmir'e desteği için Türkiye'ye minnettar'

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Suriye' açıklaması

Türkiye İran'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye İran'daki terör saldırısını kınadı
'ABD Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlikten endişeli'

'ABD Libya'nın güneyinde yaşanan gerginlikten endişeli'