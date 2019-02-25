AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesine itiraz 

Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi sona erdi.

Yayımlanan sonuç bildirgesinde, Arap ülkeleri ile Avrupa Birliği arasındaki sorunların çözümü için yardımlaşmanın artırılmasının "anahtar kelime" olduğu kaydedildi.

İki bölgede yaşayanların dünya nüfusunun yüzde 12’sini oluşturduğunun hatırlatıldığı bildirgede, istikrar ve refahın desteklenmesi için meşruiyete dayalı çok uluslu çerçevede yeni bir yardımlaşma döneminin başladığı duyuruldu.

Düzensiz göçle mücadele edileceğinin altının çizildiği bildirgede, “Mültecilerin uluslararası yasalar çerçevesinde desteklendiği, insan haklarına saygı duyulduğu, yabancı düşmanlığının kınandığı, düzensiz göçe karşı yasa dışı mücadele yöntemlerine izin vermediği ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin sürdürüldüğü konusundaki tutumumuzu tekrarladık. Bölgedeki güvenlik ortamının sağlanması, uyuşmazlıkların çözümü, ve sosyo-ekonomik kalkınma için iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerine yer verildi.

Filistin için iki devletli çözüm

Filistin meselesinin ele alındığı ifade edilen bildirgede, iki devletli çözüme destek verdiklerini "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, Orta Doğu’da kapsamlı bir barışın sağlanması için doğrudan görüşmelerin yapılması konusunun görüşüldüğü" belirtildi.

Bildirgede Libya, Suriye ve Yemen konularına da değinildi. Söz konusu ülkelerde son gelişmeler konusunda yapıcı ve derin değerlendirmelerin yapıldığı, bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının altının çizildiği kaydedildi.

Suriye’deki siyasi değişikliğin 2012 Cenevre açıklaması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun olmasının gereği bildirildi.

Libya konusunda BM’nin 2015 Anlaşmasının hayata geçirilmesi konusundaki çabalarının desteklendiğinin dile getirildiği bildirgede, “Bütün Libyalıları iyi niyetle demokratik geçiş sürecine katkı sağlamaya çağırdık.” ifadelerine yer verildi.

“Yemen konusunda Hudeyde bölgesinde ateşkesin sağlanması için Stockholm kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz.” denildi.

Ayrıca, Uluslararası barış ve güvenlik konularının görüşüldüğü, silah ve teröristlerin ülke sınırlarından geçmesi ve terörün desteklenmesinin engellenmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Bir sonraki zirve Brüksel’de

Nükleer silahların sınırlandırılması, Orta Doğu’nun kitle imha silahlarından arındırılması ve bölgeye bu tür silahların sokulmasının engellenmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Dini ve etnik ayrılıkları körükleyen faaliyet ve söylemlere müsamaha gösterilmemesi, bunların önüne geçilmesi için sosyal medya ve internetin kullanılmasının engellenmesine yönelik vurgu yapıldığı duyuruldu.

17 maddelik sonuç bildirgesinde bir sonraki zirvenin 2022 yılında Brüksel’de yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç bildirgesine itiraz

Konuyla ilgili açıklama yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Lübnan’ın sonuç bildirgesine itiraz ederek bazı bölümlerinin değiştirilmesini talep ettiğini söyledi.

Bildirge için yapılan değişiklik talep ve önerilerin Avrupa ülkeleri tarafından uygun görülmemesi üzerine uygulanmadığını ve önceki haliyle sunulduğunu kaydeden Ebu Gayt, söz konusu ülkelerin hangi maddelere ne gerekçelerle itiraz ettiklerini açıklamadı.

Bildirgeye itiraz eden ülke heyetinden veya yetkililerden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Arap liderlerin büyük bölümü katılmıyor

21 aktif üyesi bulunan Arap Birliği ülkelerinden 11'i zirvede kral, emir ve cumhurbaşkanı seviyesinde temsil edildi. Toplantıya dörder ülke başbakan ve dışişleri bakanı, iki ülke ise daha düşük düzeyde katılım sağladı.

BAE’den dikkat çeken düşük temsil

Katar’ın Arap Birliği daimi temsilci seviyesinde katıldığı zirveye, Birleşik Arap Emirliklerinin (BEA) Fuceyra bölge valisini göndermesi ise zirve öncesinde en dikkat çeken gelişme oldu.

Bugün sona eren zirvenin ardından 17 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. 17’nci maddede bir sonraki zirvenin 2022 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapılacağı kaydedildi.