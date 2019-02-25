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Dünya, Venezuela

Güney Kore Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

Zehra Ulucak  | 25.02.2019
Güney Kore Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Ankara

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul hükümetinin, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu tanıdığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, "Venezuela'da Mayıs 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinin meşruluk ve şeffaflıktan yoksun olmasından kaynaklanan mevcut kaostan duyulan endişeyi bir kez daha ifade ettiği" ve ülkede 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu bu şekilde tanıdığı bildirildi.

Öte yandan, hükümetin, Venezuela'da en kısa süre içinde "demokratik, şeffaf ve güvenilir" devlet başkanlığı seçimi yapılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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