Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.80
BIST 100
95,191.67
Altın
1,286.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bakan Albayrak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Bakan Albayrak, "Washington'da ABD Başkanı Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 16.04.2019
Bakan Albayrak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki temaslarını değerlendirdi. Albayrak, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

"Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

'İsrail, Golan ve Kudüs hediyelerinin bedelini ağır ödeyecek'

'İsrail, Golan ve Kudüs hediyelerinin bedelini ağır ödeyecek'

Trump Meksika sınırını ziyaret etti

Bakan Albayrak reform paketini açıklayacak

Yahudi gençlerden Trump'a İsrail protestosu

Yahudi gençlerden Trump'a İsrail protestosu

ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine aldı

ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine aldı
'Netanyahu İsrail halkının gerçek iradesini temsil etmiyor'

'Netanyahu İsrail halkının gerçek iradesini temsil etmiyor'