Bağdat'ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de Meclis binası yakınına iki füze düştü.
Bağdat
Bağdat’ta Meclis binası çevresine 2 füzeyle düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Irak hükümeti de konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Irak Meclisi yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez toplanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.