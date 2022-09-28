Dolar
18.53
Euro
17.85
Altın
1,651.89
ETH/USDT
1,328.70
BTC/USDT
19,437.00
BIST 100
3,207.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sultanbeyli’deki bir tencere imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Dünya

Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bilal Güler, Emre Gürkan Abay   | 28.09.2022
Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı

Moskova

Kabulov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, “Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor.” dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Taliban geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Hacı Nureddin Azizi başkanlığındaki bir heyetin, Rusya'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya ile yürütülen müzakerelerin ardından önümüzdeki bir yıl için petrol ürünleri ve buğday gibi temel ürünlerin satın alınmasına yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması konusunda başarıya ulaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Gelecek birkaç hafta içerisinde Rusya'dan gelecek ürünlerin Afganistan pazarına girmesinin beklendiği belirtildi.

Taliban yönetimi, 24 Temmuz'da da 350 bin ton petrol alımı için İran ile anlaşma imzalamıştı.

Geçen yıl, 15 Ağustos'ta Taliban'ın yönetime gelmesi sonrası Afganistan Batı desteğini kaybetmiş ve ekonomik kriz de derinleşmişti.

Taliban yönetimi ise dünya ülkelerinin kendilerini resmi olarak tanımasını ve Afganistan'a yatırım yapmasını bekliyor.

Ancak şu ana kadar Taliban yönetimi hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine ret
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti

AB, bazı Rus mallarına ithalat yasağı ve petrole tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni yaptırım paketi teklif etti

Rusya, Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirmeliyiz

Kremlin Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını "aptallık" olarak niteledi

Kremlin Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını "aptallık" olarak niteledi
Ukrayna’da Rus yanlısı sözde yönetimler Rusya'ya katılmak için başvurdu

Ukrayna’da Rus yanlısı sözde yönetimler Rusya'ya katılmak için başvurdu
Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet