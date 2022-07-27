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Dünya

Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

Haydar Karaalp   | 27.07.2022
Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

Bağdat


İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.

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