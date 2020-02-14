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Dünya

Bağdat'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı kadınlar gösteri düzenledi.

Haydar Karaalp   | 14.02.2020
Bağdat'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı

Bağdat

Bağdat'ın doğusundaki Sadr Bölgesinde cuma namazı sonrası toplanan kadınlar, ellerinde Irak bayrakları ve Şii liderin posterlerini taşıyarak yürüyüşe geçti. 

Temsili kefen giyen kadınlar, sık sık "Amerika'ya hayır" sloganları attı ve liderleri Sadr'a bağlılıklarını ifade etti.

Bağdat'ta dün de yüzlerce kadın Tahrir Meydanı'nda toplanarak hükümetteki yolsuzlukları protesto etmiş ve kadınların ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istemişti.

Tahrir Meydanı'ndaki dünkü gösteride Şii lider Sadr aleyhinde sloganlar da atılmıştı.

Mukteda es-Sadr, bunun üzerine kendisine destek veren kadınlara cuma namazı sonrasında gösteri düzenleme çağrısında bulunmuştu.

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