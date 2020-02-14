Euro
6.58
Dolar
6.06
BIST 100
120,540.50
Altın
1,579.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da AK Parti Ceyhan İlçe Teşkilatı Buluşma programında konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılmış olan 7 katlı bir bina karşısında bulunan binanın üzerine çöktü.
logo
Dünya

Tunus Nahda Hareketi: Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'a, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Yosra Ouanes,Sümeyye Özer   | 14.02.2020
Tunus Nahda Hareketi: Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim Haruni, Şura Konseyi toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ı, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Kays Said'e mevcut haliyle sunmama ve daha fazla istişarede bulunmaya çağırdı. 

Fahfah'ın hazırladığı kabinenin taraflar arasında dengesizlik içerdiğini kaydeden Haruni, bu durumda Nahda Hareketi'nden güvenoyu alamayacağını belirtti.

Haruni, ulusal birlik hükümeti kurulması yönündeki taleplerinin de altını çizdi.

Tunus Nahda Hareketi Şura Konseyi Üyesi Muhsin es-Sudani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerinin karşılanmadığına dikkati çekerek, Fahfah'ı, istişarelere devam etmeye ve sunulacak yeni kabineyi iyileştirmeye davet etti.

Hükümetin kurulma süreci

Tunus'ta Ekim 2019'da yapılan genel seçimde, 217 sandalyeli Meclis'te Nahda Hareketi Partisi 52 milletvekiliyle 1'inci olurken, 38 milletvekiliyle Tunus'un Kalbi Partisi de 2'nci sırada yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Said, genel seçimi 1'inci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabinesinin, 10 Ocak'ta Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını; 10 partinin bulunduğu küçültülmüş bir hükümet kuracağını ifade etmişti. Fahfah, gerçek anlamda bir muhalefet olmadan demokrasiden söz edilemeyeceğini söylemişti.

Nahda lideri Raşid Gannuşi ile 4 Şubat'ta bir araya gelen Fahfah, görüşmeye ilişkin açıklama yapmayı reddetmişti. Gannuşi ise 5 Şubat'taki açıklamasında, Tunus'un Kalbi Partisi'nin dışlanması halinde Fahfah hükümetinin Meclis'te güvenoyu alamayacağını söylemişti.

Fahfah'ın hazırladığı yeni kabine listesini bugün Cumhurbaşkanı Said'e sunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Tunus Nahda Hareketi: Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz

Tunus Nahda Hareketi: Mevcut listeyle yeni kabineye güvenoyu vermeyeceğiz

Tunus'ta yeni kabine listesi cuma günü Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Nahda Hareketi neden Tunus'un Kalbi Partisini hükümette istiyor?

Fas ve Tunus'ta Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

Fas ve Tunus'ta Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi
Tunus'tan 'İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız' açıklaması

Tunus'tan 'İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız' açıklaması