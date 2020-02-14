Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü.
Moskova
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.
İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Terör gruplarının faaliyetleriyle İdlib'de gerginleşen duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ve küresel ekonomiye etkisinin de ele alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.