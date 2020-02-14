Euro
6.58
Dolar
6.06
BIST 100
120,540.50
Altın
1,579.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da AK Parti Ceyhan İlçe Teşkilatı Buluşma programında konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılmış olan 7 katlı bir bina karşısında bulunan binanın üzerine çöktü.
logo
Dünya

Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü.

Dmıtrı Chırcıu   | 14.02.2020
Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Terör gruplarının faaliyetleriyle İdlib'de gerginleşen duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ve küresel ekonomiye etkisinin de ele alındığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü

Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib bölgesindeki saldırılarında 8 sivil öldü

İstanbul'da hafta sonu yağmurlu hava bekleniyor

Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul yıkılacak

Manisa'da depreme dayanıksız 29 okul yıkılacak
Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, 2019'da AB ile ticaret fazlası verdi
Türkiye kalıcı barış için Balkan ülkelerinin de AB üyeliğini destekliyor

Türkiye kalıcı barış için Balkan ülkelerinin de AB üyeliğini destekliyor