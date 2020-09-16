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Dünya

BAE ve İsrailli şirketler limanlar konusunda ön anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 2 gümrük işletmeleri şirketi, limanların işletilmesi ve yatırımlar için İsrailli bir şirket ile ön anlaşma imzaladı.

İdiris Okuduci   | 16.09.2020
BAE ve İsrailli şirketler limanlar konusunda ön anlaşma imzaladı

İstanbul

BAE'nin İngilizce yayın yapan The National gazetesinin geçtiği habere göre, ülkenin gümrük işletmeleri konusunda en büyük şirketi olan DP World ve Dubai Customs, İsrail'deki muhtemel iş fırsatları için DoverTower şirketi ile ön anlaşmaya vardı. 

Haberde DP World Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Ahmed bin Süleyman ve DoverTower'ın ortağı Shlomi Fogel'in, İsrail ve BAE arasındaki iş fırsatları altyapısının genişletilmesi için ön anlaşmayı imzaladı.

Ön anlaşmaya göre BAE, İsrail'deki tüm limanlara farklı yatırımların yanı sıra, İsrail'in Eilat Limanı ile BAE'nin Cebel Ali Limanı arasında direkt bir gemi sevkiyat hattı kurmak istiyor.

ABD himayesinde İsrail ile normalleşme dalgası

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, 14 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid tarafından alınmış "cesur bir karar" olarak nitelendirmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.



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