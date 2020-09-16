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Dünya

Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Yemen meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Yemen meselesini görüştü.

Dmitri Chirciu   | 16.09.2020
Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Yemen meselesini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yemen'deki sosyo ekonomik, askeri ve siyasi durumun ele alındığı görüşmede, ülkede çatışan taraflar arasında ateşkesin sağlanması, insani yardım konusunda acil tedbirlerin uygulanması ve çatışma sonrası kapsamlı çözüm sürecinin başlatılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimlerinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Lavrov, görüşmede Yemen'de beklenen barış ve istikrarın ancak tüm siyasi güçler, dini gruplar ve bölge ülkelerinin çıkarları ile endişelerinin dikkate alınması ve dış aktörlerin çabalarının birleştirilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

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