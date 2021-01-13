Euro
9.01
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,848.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı

BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

Çağrı Koşak   | 13.01.2021
BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı

Kudüs

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanlığı vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın onaylanmış halini İsrail'e sundu.

Açıklamada, anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği ve İsrail vatandaşlarının vizesiz bir şekilde BAE'ye gidebileceği belirtildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle BAE, vatandaşları İsrail'e vizesiz girebilen ilk Arap ülkesi oldu.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ve BAE 20 Ekim'de karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşma imzalarken, İsrail yönetimi 22 Kasım'da anlaşmayı onaylayarak BAE vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine onay verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolombiya halkı Kovid-19 kısıtlamalarında düşen gelirleri nedeniyle devletten destek bekliyor
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor
İngiltere Başbakanı Johnson: Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti

Benzer haberler

Filistin, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme' planları konusundaki endişelerini bildirdi

Filistin, İsrail'in 'Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme' planları konusundaki endişelerini bildirdi

BAE, İsrail vatandaşlarının ülkesine vizesiz girmesini onayladı

Seçim öncesi Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere 'yeni dönem' vaadi

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı
İsrail polisi, Netanyahu’nun ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Netanyahu’nun ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ı memnun etmeye çalışmak Amerikalıların güvenliği için kötü olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran'ı memnun etmeye çalışmak Amerikalıların güvenliği için kötü olabilir