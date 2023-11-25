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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esir yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Mustafa Deveci  | 25.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
İsrailli esir yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi Fotoğraf: Yair Palti/AA

Quds

Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı.

İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "Onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması taleplerini yineleyen göstericiler, tümü serbest kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail polisi, gösterinin yapıldığı alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak, çevre yolları trafiğe kapattı.

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