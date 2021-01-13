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Dünya

BAE ile İsrail'in posta kurumları arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) posta kurumu "Emirates Post Group"un (EPG), İsrail'i de operasyon bölgesine dahil ettiği belirtildi.

İdiris Okuduci   | 13.01.2021
BAE ile İsrail'in posta kurumları arasında iş birliği anlaşması yapıldı

İstanbul

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, İsrail ile 2020'de yapılan normalleşme anlaşması kapsamında EPG'nin İsrail'in resmi posta kurumu "Israel Post" ile iş birliği için anlaştığı belirtildi.

Haberde ifadelerine yer verilen EPG CEO'su Abdullah M. Alaşram, iki ülke arasında daha önce sözü verilen ticari ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından servislerinin tamamlayıcı bir adım atacağını söyledi.

Son gelişmeyle birlikte BAE vatandaşlarının bundan sonra İsrail'deki herhangi bir adres için EPG üzerinden gönderi yapabileceği ifade edildi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Bu adımla birlikte iki ülkenin birçok kurumu arasında iş birliğinin güçlendirilmesi için farklı anlaşmalar imzalanmaya başlamıştı.


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