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Dünya

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi hayatına son verdi

Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia'nın evinin bodrum katında silahla kendini vurduğu bildirildi.

İslam Doğru   | 13.01.2021
ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi hayatına son verdi

New York

ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia’nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınmıştı.

Kongreye “yasal olmayan giriş” ve “sokağa çıkma yasağı ihlali” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

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