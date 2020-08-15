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Dünya

Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 SMO askeri öldü.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 15.08.2020
Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Bab

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

Terör saldırısı sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde de gün içinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.



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