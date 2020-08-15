Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize’de Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

İsrail, BAE ile normalleşme anlaşmasında yerleşim yeri inşaatlarını durdurmayacak

İsrailli yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasına göre Tel Aviv'in yerleşim yerleri inşaatlarını askıya almak zorunda olmadığını belirtti.

Said İbicioğlu   | 15.08.2020
İsrail, BAE ile normalleşme anlaşmasında yerleşim yeri inşaatlarını durdurmayacak

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) yetkililere dayandırdığı haberine göre, BAE ile imzalanan normalleşme anlaşmasınca yerleşim yerleri inşaatlarını askıya alınması gerekmiyor.

Tel Aviv yönetimine yerleşim yerleri inşaatlarının askıya alma yönünde ABD'den herhangi bir istekte bulunulmadığı ifade edilen haberde, İsrail'in inşaatlarını askıya alma niyetinin olmadığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'ten fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eden 650 bine yakın Yahudi yerleşimci, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı
Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 917 bini geçti

Benzer haberler

İsrail, BAE ile normalleşme anlaşmasında yerleşim yeri inşaatlarını durdurmayacak

İsrail, BAE ile normalleşme anlaşmasında yerleşim yeri inşaatlarını durdurmayacak

BAE Yahudi Topluluğu Başkanı: Birçok BAE vatandaşı İsrail'i ziyaret etme fırsatı kolluyor

Filistinli taraflar BAE-İsrail anlaşmasına nasıl tepki gösterdi?

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail-BAE anlaşmasına tepki
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Kuveyt, Yemen ve Fas'tan İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Kuveyt, Yemen ve Fas'tan İsrail-BAE anlaşmasına tepki