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Dünya

Baas rejiminin çökmesinin ardından Şam'da kutlamalar sürüyor

Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk, başkent Şam'da kutlamalarına devam ediyor.

Gökhan Çeliker, Ömer Koparan, Eşref Musa, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Baas rejiminin çökmesinin ardından Şam'da kutlamalar sürüyor

ANKARA/ŞAM

Suriye'de Baas partisi ve Esed rejiminin sona ermesinin ardından halk kutlamaları sürdürüyor.

Başkent Şam'ın merkezinde bulunan Emevi Meydanı'nda halk, şarkılar söyleyerek ve araba konvoylarıyla kutlamalar yapıyor.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.


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