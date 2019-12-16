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Dünya

Suriye'de teröristlerin kullandığı okullar yeniden eğitime kazandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 16.12.2019
Suriye'de teröristlerin kullandığı okullar yeniden eğitime kazandırılıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su ve elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor." ifadelerine yer verildi.

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