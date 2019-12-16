Suriye'de teröristlerin kullandığı okullar yeniden eğitime kazandırılıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüldüğünü bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su ve elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.