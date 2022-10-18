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Dünya

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi yapılacak

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin dizisi çekilecek.

Ruslan Rehimov   | 18.10.2022
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin dizisi yapılacak Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakü'de, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Bozdağ Film yetkilileri, "Karabağ Vatan Savaşı" ismi verilen diziyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Rüfet Hasanov, Karabağ Savaşı'nda büyük zafer kazandıklarını, fakat enformasyon savaşının hala devam ettiğini söyledi.

Enformasyon savaşının en etkili araçlarından birinin de sinema ve diziler olduğunu belirten Hasanov, "Bizim, Karabağ Savaşı konusunda çok sayıda film ve dizi yapmamız lazım. Bunun için çok araştırdık ve işimize Bozdağ Film'le başladık. Dizi 8 bölümden oluşacak. Her bölüm yaklaşık 1 saat olacak. Yapımda hem Azerbaycanlı hem de Türk senarist ve yönetmenler yer alacak. Oyuncu kadrosu ise Azerbaycanlılardan oluşacak. Hazırlık aşaması bitti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çekimlere destek veriyor. Çekimler martta başlayacak. Çekimlerin büyük kısmı işgalden kurtarılan Karabağ'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bozdağ Film proje koordinatörü Bilgehan Özen, Karabağ'da elde edilen zaferin, sadece Azerbaycan için değil tüm Türk dünyası için çok önemli bir zafer olduğunu belirtti.

Kendilerini bu iş için davet eden Azerbaycan Kültür Bakanlığına teşekkür eden Özen, "Son 200 yılda umumi Türk tarihinde maalesef Kurtuluş Savaşı dışında sahada savaşarak kazandığımız savaş yok. Karabağ Savaşı bunun için önemlidir bizim için. Türk dünyası ve Türk birliği için çok önemlidir bu zafer. Bu zaferi anlatmak bizim için büyük şeref." diye konuştu.

Bozdağ Film proje danışmanı Osman Albayrak da mekan seçimi için Karabağ'ın yanı sıra Azerbaycan'ın birçok bölgesini gezdiklerini ve mekan seçimini tamamladıklarını bildirdi.

Oyuncuların askeri eğitim aldığını belirten Albayrak, "Havalar müsait olunca çekimlere başlayacağız. Hem Azerbaycan hem Türkiye'den 150 kişilik ekibimiz olacak. Çok güzel bir iş ortaya çıkacak. Aşk ve heyecanla yaşıyoruz bu işi." dedi.

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