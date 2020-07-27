Euro
8.11
Dolar
6.90
BIST 100
1,195.67
Altın
1,939.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 27.07.2020
Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, mesajında, Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini sunan, yaralı askerler için de şifa dileyen Zakir Hasanov, mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 'sosyal çember' daralıyor
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 96 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 149 bin 856'ya yükseldi
İngiltere'de ilk defa evcil hayvanda Kovid-19 tespit edildi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'da

Mersin'de devrilen otobüste şehit olan 4 asker için tören

Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki

Azerbaycan'dan Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki
PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni salıverildi

PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni salıverildi