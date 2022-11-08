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Dünya

Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılında şehitler unutulmadı

Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 2'nci yılında toprakların işgalden kurtarılması için canlarını feda eden şehitler anıldı.

Ruslan Rehimov   | 08.11.2022
Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılında şehitler unutulmadı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin yıl dönümünde şehitliklere akın etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti.

Yağmurlu havaya rağmen şehitliğe gelen ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit verdi. Savaşta 6 Azerbaycan askeri de kayboldu.

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