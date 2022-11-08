Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılında şehitler unutulmadı
Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin 2'nci yılında toprakların işgalden kurtarılması için canlarını feda eden şehitler anıldı.
Bakü
Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin yıl dönümünde şehitliklere akın etti.
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Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti.
Yağmurlu havaya rağmen şehitliğe gelen ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 908 şehit verdi. Savaşta 6 Azerbaycan askeri de kayboldu.
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