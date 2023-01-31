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Dünya

Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon düzenlendi

Operasyon yapılan kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

Ruslan Rehimov   | 31.01.2023
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon düzenlendi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde birtakım kuruluş ve iş yerlerine operasyon yapıldı.

Bu kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

Söz konusu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

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