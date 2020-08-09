Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi

Azerbaycan'da tespit edilen 87 vaka ile günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 ayın ardından 100'ün altına indi.

Ruslan Rehimov   | 09.08.2020
Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi Fotoğraf: Resul Rehimov /AA

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 87 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 568'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 308 artarak 30 bin 364'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 490'a çıktı.

2 bin 714 kişinin tedavisi sürüyor

Bugüne kadar 785 bin 126 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 714 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı 9 Mayıs'ta 100'ün üstüne çıkmış, ay sonunda 200'ü geçmişti.

Haziranda 600'ye yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Öte yandan kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetildiği ülkede dükkan ve iş yerlerinin açılmasına izin verildi. 10 Ağustos'ta ülkedeki tüm dükkan ve üretim tesisleri çalışmaya başlayacak. Alışveriş merkezlerinin faaliyetine uygulanan yasak ise davam ediyor. Kara ve hava sınırlarının 31 Ağustos'a kadar kapalı olacağı Azerbaycan'da düğün ve taziye törenlerine uygulanan yasak da sürüyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi
Son 24 saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Hindistan'da Kovid-19 yeni sıcak noktalara yayılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 817 bini geçti

Benzer haberler

Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi

Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi

Serena Williams, ABD Açık'a katılmayı planlıyor

MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

Kürekte olimpiyat hedefi Kovid-19 salgınına rağmen şaşmadı

Kürekte olimpiyat hedefi Kovid-19 salgınına rağmen şaşmadı
Son 24 saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Hindistan'da Kovid-19 yeni sıcak noktalara yayılıyor

Hindistan'da Kovid-19 yeni sıcak noktalara yayılıyor