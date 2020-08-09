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Dünya

Nijerya'nın kuzeyindeki valilerden hükümete Boko Haram çağrısı

Ülkenin kuzeydoğusundaki altı eyalet valisi, federal hükümetten terörle mücadelede ekonomik, güvenlik ve eğitim alanında daha fazla adım atmasını istedi.

Gökhan Kavak   | 09.08.2020
Nijerya'nın kuzeyindeki valilerden hükümete Boko Haram çağrısı Fotoğraf: AA Arşiv

Abuja

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyindeki altı eyaletin valisi, federal hükümete, Boko Haram terör örgütüne karşı daha fazla adım atılması çağrısı yaptı.

Kuzeydoğu Eyaletleri Forumu Başkanı ve örgütün en fazla saldırı düzenlediği Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum imzasıyla yayınlanan ortak bildiride, güvenlik güçlerinin örgütle mücadelede ettiği ancak bazı konularda yetersiz kalındığı belirtildi.

Bildiride, "Güvenlik güçleri özellikle ulaşılması zor bölgelerin ve tarım arazilerinin güvenliğini sağlamalı." ifadesi yer aldı.

Nijerya silahlı kuvvetlerinde personel açığının kapatılması gerektiği vurgulanarak, bölgede görev yapan polislere de gerekli teçhizatın sağlanması çağrısı yapıldı.

Kuzeydoğu eyaletleri valileri, Nijerya'nın kuzeydoğu sınırlarında bulunan ve Boko Haram örgütünün en fazla saldırı düzenlediği Çad Gölü'nün güvenliğinin sağlanarak ülkenin su kaynaklarına katılmasını talep etti.

Bölgenin kalkınması için sanayi, maden, petrol, gaz ve tarım alanında iş birliği yapma noktasında mutabakata varan valiler, Nijerya'da büyük ölçüde güvenlik ve ekonomik sorunlarına neden olan Almajirilik sisteminin İslami ve Batılı eğitime dönüştürülmesi kararına da destek verdiklerini açıkladı.

Bildiriye, Adamava, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba ve Yobe eyalet valileri destek verdi.

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