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Dünya

Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Azerbaycan'da, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ruslan Rehimov  | 03.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Bakü

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı olmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

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