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Dünya

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ruslan Rehimov   | 29.10.2020
Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bakü

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı. 

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu.

Özoral, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferi taçlandıran Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü büyük mutluluk ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya en büyük yardımın kardeş Azerbaycan'dan geldiğini hatırlatan Özoral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, bu haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında yer almaktadır. Hepimizin yüreği, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarması, kardeşlerimizin yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarına geri dönebilmesi için çarpmakta, elde edilen her zaferde sevincimiz gözyaşlarımıza karışmaktadır."

Özoral, başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet kurucularını ve şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.


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