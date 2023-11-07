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Dünya

Azerbaycan'da 1991'deki katliamların faillerinden Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis

Azerbaycan'ın Hocalı ilinin Meşeli köyünde, 22 Aralık 1991'de yapılan katliamla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ruslan Rehimov  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Azerbaycan'da 1991'deki katliamların faillerinden Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis

Bakü

Bakü Yasamal İlçe Mahkemesindeki duruşmada, Bakü Askeri Mahkemesi hakimi Zeynal Ağayev, Ermeni Haçaturyan ile ilgili mahkeme kararını açıkladı.

Karara göre, Haçaturyan 15 yıl hapis cezası aldı.

27 Azerbaycanlı katledilmişti

Ermenistan silahlı güçleri, 22 Aralık 1991'de, Hocalı'nın Meşeli köyünü basarak 27 Azerbaycanlıyı katletmişti.

Meşeli katliamının faillerinden Haçaturyan hakkında, Azerbaycan'da 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarından gıyabi tutuklama kararı alınmıştı.

Karabağ'da yaşayan Haçaturyan, 29 Temmuz'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adı altında Ermenistan'a geçiş yaparken, Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alınmıştı.

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