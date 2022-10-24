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Dünya

Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan, Rusya devlet televizyonunda Azerbaycan karşıtı yayın yapılması nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

Ruslan Rehimov   | 24.10.2022
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Bakü

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Rus siyasetbilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilikten, Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verildiği bildirildi.

Notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.

Programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

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