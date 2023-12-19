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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya, Savunma sanayisi

Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Ruslan Rehimov  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat yaptı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında havalanan Bayraktar TB2 SİHA'ların belirlenen güzergahlarda havadan keşif yaptığı ve tespit edilen temsili düşman hedeflerinin nokta atışıyla imha edildiği bildirildi.

Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.

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