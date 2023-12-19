Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat yaptı
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında havalanan Bayraktar TB2 SİHA'ların belirlenen güzergahlarda havadan keşif yaptığı ve tespit edilen temsili düşman hedeflerinin nokta atışıyla imha edildiği bildirildi.
Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.