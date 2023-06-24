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Dünya

Avusturya'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

Avusturya, vatandaşlarını "Wagner krizi" nedeniyle Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

Aşkın Kıyağan  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Avusturya'dan Rusya'ya kısmi seyahat uyarısı

Viyana

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya'ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, özellikle ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgelerine gidilmemesi istendi.

Açıklamada, basındaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve ihtiyaç halinde ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi tavsiye edildi.

Bakanlık, özellikle Avusturya vatandaşlarının sınırdaki Rostov kentinden kaçınmaları gerektiğine dikkati çekti.

Bu arada Başbakan Karl Nehammer de Rusya'daki gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde devlet ve hükümet başkanlarıyla istişare halinde olunduğunu belirterek, "nükleer silahların yanlış kişilerin eline geçmemesi gerektiği", bu hususun kaygı verici olduğunu söyledi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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