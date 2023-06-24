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Dünya

İngiltere Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi.

Behlül Çetinkaya  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
İngiltere Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi

Londra

Dışişleri Bakanı James Cleverly, gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus ordusu ve Wagner grubunun dahil olduğu gelişmeleri dikkatle izliyor ve müttefiklerimizle yakın işbirliğimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla yayımladığı seyahat uyarılarını güncelledi. Ülkenin Ukrayna sınırları, Moskova, St Petersburg ve Rostov'a seyahat uyarısı yinelendi.

Özellikle Rostov'daki askeri gerilim ile güvensizlik ortamına işaret edilen açıklamada, "Rusya'da bulunmanız gerekmiyorsa var olan ulaşım araçlarıyla ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı uyarısını dikkate almamanız halinde seyahat sigortanız geçersiz kılınabilir. Seyahat tavsiye edilmeyen noktalarda konsolosluk hizmetleri de kısıtlıdır." ifadelerine yer verildi.

Bu gece itibarıyla ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde de Wagner grubunun çeşitli noktaları işgal ettiği belirtilen açıklamada, askeri hareketlilik konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Durum tahmin edilemez olmayı sürdürmekte ve herhangi bir uyarı olmaksızın gerginliğin artma ihtimali bulunmaktadır. Bu dönemde Moskova, St Petersburg ve Rusya'nın farklı yerlerinde siyasi gösteriler yapılabilir. Bu durumlarda yerel medyadaki açıklamaları takip edip kalabalık toplantılardan ve mitinglerden kaçınmanız tavsiye edilir."

Rusya'dan İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yapılmadığı bilgisi de açıklamada hatırlatıldı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

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