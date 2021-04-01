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Dünya, Koronavirüs

Avusturya'da yeniden karantina uygulanmaya başlandı

Avusturya'nın doğusunda yer alan 3 eyalette, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 4'üncü kez 11 Nisan’a kadar geçerli olacak sıkı karantina koşulları uygulamaya geçirildi.

Aşkın Kıyağan   | 01.04.2021
Avusturya'da yeniden karantina uygulanmaya başlandı

Viyana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde, günlük vaka sayılarının diğer eyaletlere oranla daha yüksek olması nedeniyle iş yerleri, mağaza ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatıldı.

Paskalya tatili nedeniyle başkentte, ilk defa insanların yoğun ilgi gösterdiği bazı tarihi ve turistlik dış alanlarda FFP2 maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Tatilin sona erdiği 7 Nisan’da uzaktan eğitime geçilecek. Belirli gerekçeler dışında tam gün dışarı çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ülkede son 24 saatte 3 bin 363 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 549 bin 592'ye, virüs nedeniyle can kaybı ise 29 artışla 9 bin 368'e yükseldi.

Avusturya’da virüsün görüldüğü Mart 2020’den bu yana 3 kez katı karantina koşulları hayata geçirildi.

Son olarak 8 Şubat’ta günlük vaka sayılarının 1000 seviyelerine gerilemesi nedeniyle okul, iş yeri ve kişisel bakım merkezleri açılmış ancak günlük vakaların yeniden 3 binlerin üzerine çıkması ve can kayıplarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulanması kararı alınmıştı.

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