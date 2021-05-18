Euro
10.20
Dolar
8.35
BIST 100
1,460.37
Altın
1,866.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

Aşkın Kıyağan   | 18.05.2021
Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı Fotoğraf: Aşkın Kıyağan - Anadolu Ajansı

Viyana

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 500 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor

Benzer haberler

Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı

Avusturya'da tepkilere neden olan İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı

Avusturya’da Filistin bayrağını sosyal medyada paylaşan siyasetçi, Başbakan Kurz’un partisinden ihraç edildi

İran Dışişleri Bakanı Zarif devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturya'ya ziyaretini iptal etti

Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarını protesto etmek için düzenlenecek gösteri iptal edildi

Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik baskılarını protesto etmek için düzenlenecek gösteri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi
Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi