Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.94
BIST 100
95,415.57
Altın
1,283.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşuyor
logo
Dünya

'Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok'

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Avusturya’da bu terörist aşırı sol ideolojinin (PKK) yeri olamaz." dedi.

Aşkın Kıyağan   | 01.05.2019
'Avusturya’da terör örgütü PKK’nın yeri yok'

Viyana

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bir grup terör örgütü PKK yandaşının Viyana’da düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde örgüte ait yasaklı sembollerin bulunduğu pankartlar açmasına tepki göstererek, "Avusturya’da, bu terörist aşırı sol ideolojinin (PKK) yeri olamaz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği (AB) terör listesinde bulunduğunu, çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutulduğunu ifade ederek, bu örgüte ait sembollerin mart ayından itibaren Avusturya’da yasaklı olduğunu anımsattı.

Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları kapsamında terör örgütü yandaşlarının Viyana’da örgüte ait sembollerle etkinliğe katılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurz, "SPÖ, acilen Stalinist PKK gibi aşırılıkçı örgütlerle olan bağlantısını kesmeli. Avusturya'da, bu terörist aşırı sol ideolojinin yeri olamaz." yorumunda bulundu.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren "Sembol Yasası" ile terör örgütü PKK'nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti

Macron, terör örgütü YPG/PKK'dan bir heyetle görüştü

Suriye Türkmenlerinden Macron'a YPG/PKK tepkisi

Suriye Türkmenlerinden Macron'a YPG/PKK tepkisi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
MİT'in Sincar'da yakaladığı 4 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT'in Sincar'da yakaladığı 4 terörist Türkiye'ye getirildi